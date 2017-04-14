Пресс-секретарь объяснил высокие доходы Абызова

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Высокие доходы министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который, согласно декларации, заработал в 2016 году 520,9 миллиона рублей, связаны с дальнейшей реализацией активов, переданных в доверительное управление, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра Алена Жукова.

"Доход обусловлен дальнейшей реализацией активов, переданных в соответствии с законодательством в доверительное управление при поступлении на госслужбу. При этом зарплата министра в полном объеме направляется в детский благотворительный фонд", — сказала Жукова.

В этом году по доходам Абызов уступил министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову, который задекларировал 582 миллиона рублей.

В 2015 году Абызов был лидером по доходам, тогда он заработал более 455 млн рублей. Свой высокий доход Абызов объяснил реализацией ценных бумаг, имущества и прибылью от управления активами.