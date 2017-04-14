ЛДПР предложила назначить Сафронкова постоянным представителем России в ООН

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЛДПР направила телеграммы в МИД и постпредство России в ООН с предложением назначить заместителя постпреда ООН Владимира Сафронкова постоянным представителем в этой международной организации.

Сафронков 12 апреля на заседании Совета безопасности ООН во время дискуссии по ситуации в Сирии резко ответил постпреду Великобритании Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии) и применение химоружия". По словам Сафронкова, Райкрофт "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу. Сафронков отметил, что представители Великобритании испугались, что Москва будет сотрудничать с США, и все делают, чтобы подорвать это взаимодействие. В конце своей речи он потребовал от Райкрофта не оскорблять Россию в будущем.

"Председатель ЛДПР предложил назначить Владимира Сафронкова постоянным представителем России в ООН", — сообщает пресс-служба партии.

Партия также поддержала выступление Сафронкова в ООН.

"Великолепно, так и нужно делать и не бояться быть еще более жесткими. На Западе понимают только силу", — приводит слова парламентария пресс-служба.