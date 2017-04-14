Матвиенко надеется объединить усилия с Эр-Риядом в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия акцентирует внимание Саудовской Аравии на необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом, приводит газета "Известия" слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что 14 апреля начнется визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Саудовскую Аравию.

"Акцентируем внимание саудовских партнеров на необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом, в вопросах региональной стабильности, разрешения конфликтов. Не по всем проблемам наши позиции совпадают, но тем ценнее становится такой диалог, возможность высказать свою точку зрения, обменяться мнениями", — сказала Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда подчеркнула, что рассчитывает на дальнейшее углубление межпарламентских связей между двумя странами. Отмечается, что в программе визита планируются встречи с главой консультативного совета Абдаллой Аш-Шейхом и высшим руководством страны.

Также в ходе переговоров в Эр-Рияде сенаторы обсудят не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и тему обеспечения региональной безопасности, пишет издание.

"Саудовская Аравия для России — важный партнер на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в развитии и углублении сотрудничества наших стран в самых разных сферах — экономической, гуманитарной, культурной", — добавила Матвиенко.