Лавров и Тиллерсон пока не согласовали новую встречу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон пока не договорились о дате новой встречи, но возможности для этого будут, при этом Москва готова к диалогу, заявил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Вопрос поддержания контактов — это постоянный дипломатический процесс. Конкретно речь вчера ни о каких новых датах не шла, но я уверен, что будут возможности соответствующие — и в рамках различных международных форумов, и, возможно, в других форматах для таких встреч. Поэтому с нашей стороны такая готовность есть, и естественно было бы полезно продолжать поддерживать этот диалог", — сказал Гатилов.