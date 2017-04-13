Аккаунт России в Twitter ответил Трампу на запись об улучшении отношений

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный аккаунт России в Twitter ответил на запись президента США Дональда Трампа о нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
Аккаунт России, который ведут сотрудники министерства иностранных дел, прислал американскому президенту два эмоджи: символ пацифизма и большой палец, поднятый вверх.
@realDonaldTrump ☮️👍— РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) April 13, 2017
Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, и между двумя державами установится прочный мир.