Аккаунт России в Twitter ответил Трампу на запись об улучшении отношений

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный аккаунт России в Twitter ответил на запись президента США Дональда Трампа о нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Аккаунт России, который ведут сотрудники министерства иностранных дел, прислал американскому президенту два эмоджи: символ пацифизма и большой палец, поднятый вверх.

​Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, и между двумя державами установится прочный мир.