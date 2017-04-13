Эксперт прокомментировал визит Тиллерсона в Москву

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву был позитивным, но не таким продуктивным, каким мог бы быть, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

"Полагаю, что встречи Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были позитивными, но не такими продуктивными, как могли бы быть. Удалось достичь определенного прогресса по Сирии, но обе стороны имеют разные взгляды на ситуацию и делают заявления с противоположных позиций", — сказал он.

Эксперт считает, что состоявшиеся переговоры "позволили лично обсудить позиции каждой из сторон и общие угрозы". Он выразил надежду на то, что Москве и Вашингтону "удалось каким-то образом снизить напряженность в отношениях".

В то же время Расмуссен высказал мнение о том, что "администрация США, похоже, не имеет четкой стратегии в отношении Сирии".

Он также отметил, что обвинения США в адрес правительства Сирии по поводу химической атаки в Идлибе "не имеют под собой реальных оснований".