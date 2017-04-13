"Керри выглядел слабее": источник рассказал о впечатлении от Тиллерсона

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский дипломатический источник, присутствовавший на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поделился с РИА Новости своими впечатлениями от нового руководителя американского внешнеполитического ведомства. По его словам, Тиллерсон "блестяще" ведет переговоры, является "сильным харизматиком", и его предшественник Джон Керри на этом фоне выглядит "значительно слабее".

Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в среду. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: главы внешнеполитических ведомств сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

"Производит сильное впечатление. Он не любит общаться с журналистами, но на переговорах, конечно, ведёт себя блестяще. Сильный харизматик. На его фоне Керри, конечно, слабее значительно", — отметил собеседник агентства.

По его словам, новый глава американского внешнеполитического ведомства "прекрасно разобрался в теме".

Ранее Тиллерсон на протяжении чуть более 10 лет руководил крупнейшей нефтяной компанией ExxonMobil.