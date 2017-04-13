Рябков рассказал о планах по нормализации отношений России и США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российско-американская рабочая группа по нормализации отношений может заработать в ближайшие два-три месяца, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Параметры работы этой группы в конкретном плане, то есть ее график, ее повестка дня, пока не определены. Достигнута договоренность принципиального характера. Что касается уровня, то это уровень достаточно высокий. Видимо, хотя это тоже до конца еще не отрегулировано, не согласовано, это уровень заместителей министров иностранных дел. То есть замминистра с нашей стороны и замгоссекретаря – с американской," — сказал Рябков.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выделить от внешнеполитических ведомств двух стран спецпредставителей, которые проанализируют разногласия между Москвой и Вашингтоном.

Рябков пояснил, что до сих пор существует "сложность, связанная с тем, что назначения в администрации США идут достаточно медленно". "Но я думаю, что в любом случае окончательное прояснение всех этих вопросов не за горами. Главное, что есть обоюдное понимание необходимости этого", — сказал Рябков.

При этом отвечая на вопрос о сроках начала работы этой группы он отметил, что это может случиться в ближайшие месяцы. "Безусловно это вопрос ближайшего времени, ближайших, я надеюсь, двух-трех месяцев", — заявил дипломат.