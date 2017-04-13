Источник рассказал, о чем говорили Лавров и Тиллерсон на встрече в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах в Москве посвятили сирийской проблематике 99% времени, тема украинского урегулирования практически не затрагивалась, сообщили РИА Новости два российских дипломатических источника, присутствовавших на переговорах.

"В основном, сосредоточились на Сирии. Ей уделили фактически 99% времени", — сообщил один из собеседников агентства.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли главы российского и американского ведомств Украину, дипломатический источник сказал, что "практически нет".

В среду в Москве прошли переговоры Тиллерсона и Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.