Рябков: "завалы" в отношениях с США надо ликвидировать

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва готова работать с Вашингтоном во всех областях, представляющих взаимный интерес, обе стороны понимают, что "завалы" в отношениях нужно ликвидировать, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Существует с обеих сторон твердое понимание того, что завалы, накопившиеся в двусторонней сфере, нужно разгребать, ликвидировать… Есть, видимо, единственно работоспособная в нынешних условиях схема, когда доверие между сторонами в значительной мере подорвано — это схема включала бы, наверное, тактику малых шагов в качестве такой методологии работы", — сказал Рябков.

"Вчера было подтверждено госсекретарю, что мы готовы сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес. Для того, чтобы это сотрудничество было продуктивным, конечно, двустороннюю сферу надо подтягивать", — отметил он, комментируя прошедшие накануне переговоры Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.