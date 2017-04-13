Лавров назвал небесполезными свои переговоры с Тиллерсоном

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал небесполезными свои переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которые прошли в Москве в среду.

"Переговоры с Тиллерсоном были небесполезными, они, по-моему, помогли американской администрации лучше понять нашу позицию, а это, в свою очередь, важно для того, чтобы они формулировали свои подходы к тем проблемам, по которым Россия и Соединенные Штаты могут плодотворно сотрудничать", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.