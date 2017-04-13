В Кремле не спешат говорить о сдвиге в отношениях России и США

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Говорить о каком-либо сдвиге в отношениях между Россией и США после встречи президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, нельзя, пока рано", — сказал Песков, отвечая на вопрос можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях между странами после вчерашней встречи.

Отвечая на вопрос, выдвигала ли Россия на встрече какие-либо инициативы или же просто проводила анализ отношений, Песков заявил, что проводила анализ.