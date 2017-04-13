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Политика

Косачев заявил, что Россия и США подтвердили готовность сохранять диалог

Сюжет:
Визит Тиллерсона в Москву (83)
00:2313.04.2017
(обновлено: 00:26 13.04.2017)
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Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Прорыва в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона не произошло, однако стороны подтвердили готовность сохранять диалог, написал в Facebook глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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"Первое впечатление все же скорее позитивное. Прорыва не произошло, да на него никто и не надеялся. Но удалось избежать соблазна завышенных ожиданий, и скромные результаты встречи все-таки в зоне "плюс". Самый существенный из плюсов — в подтвержденной готовности сохранять диалог и, более того, его институализировать в формате спецпредставителей", — отметил сенатор.

По его словам, уровень здесь тоже имеет значения, но он не критически важен.

П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Главное, чтобы в работу включились реальные эксперты, владеющие всем объемом накопившихся разногласий и способные "разглядеть лес за деревьями", — полагает глава комитета.

Косачев также полагает, что в ходе переговоров стороны лучше поняли пределы возможного и невозможного в перспективах двусторонних отношениях и в интерпретации международных проблем.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дер РФ Сергеем Лавровым. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Сирия, Северная Корея, Украина — в каждом из перечисленных случаев новая американская администрации может наломать дров и может — не наломать. Американцы явно приехали не с заведомо нелепыми предложениями, вроде "разменов" Асада на членство в "большой семерке", Украины на Сирию и тому подобное. А также не только с нравоучениями и ультиматумами. Иначе бы встречи с Путиным не было: не в его стиле тратить время на пустые разговоры", — подчеркнул сенатор.

Он уверен, что с российской стороны была недвусмысленно подтверждена готовность к восстановлению сотрудничества — при условии, что обойдёмся без пресловутого американского менторства и высокомерия.

"В любом случае желания усугублять ситуацию нет, судя по всему, ни у одной стороны. И все верят, что она небезнадёжна", — считает Косачев.

П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Будет ли дальнейшее развитие — покажет реакция Трампа на доклад Тиллерсона после возвращения в Вашингтон, полагает он. "Подозреваю, что, как это обычно и бывает, министры рассказали на пресс-конференции далеко не всё и что Госсекретарь увозит с собой достаточно тем для дальнейшего обсуждения со своим президентом", — отметил законодатель.

Так или иначе, "в Москве не только не поставлена точка, но, похоже, все только начинается", — считает Косачев. По его словам, надо следить за работой "в полях". "Да, обстановка невероятно трудная и сопротивление среды огромное. И даже до простого взаимопонимания нам ещё далеко. Однако дорожка проторена, дальше надо браться за завалы", — заключил политик.

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