Лавров: США не предоставили и факта о вмешательстве хакеров из РФ в выборы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ни единого факта о вмешательстве российских хакеров в выборы в США до сих пор не предоставлено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Что касается прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы ни единого факта, ни даже намека на факты не увидели. Кто их видел, я не знаю, нам никто ничего не показывал, никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений", — сказал Лавров.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали в частности представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".