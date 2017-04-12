Лавров: Россия хочет сотрудничать с США в борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в тесном сотрудничестве с Вашингтоном по борьбе с преступлениями в киберпространстве.

"Могу подтвердить, что мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве", — сказал министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Наверное, вы слышали, мы не раз об этом говорили, еще полтора года назад, в октябре 2015 года, предложили администрации (Барака) Обамы, учитывая ее обеспокоенность действиями так называемых "российских хакеров", которых они начали отлавливать по всему миру незаконно, не задействуя имеющиеся между Москвой и Вашингтоном юридические процедуры, вывозить их в США, подвергать судебному преследованию, мы еще тогда сказали, что мы тоже не заинтересованы в том, чтобы наши граждане занимались киберпреступлениями. И мы предложили наладить взаимодействие, провести специальные контакты по линии компетентных ведомств, создать двусторонний механизм, который в режиме реального времени обменивался бы информацией о том, где, кто и как пытается нарушать имеющиеся международно-правовые, национальные нормы России и США", — рассказал глава российского МИД.

"Администрация Обамы отказалась от этого предложения, да и попросту никак не отреагировала", — добавил он.