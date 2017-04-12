Тиллерсон: Москва и Вашингтон должны приостановить деградацию в отношениях

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РФ и США должны сделать все, чтобы приостановить деградацию в двусторонних отношениях, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Текущее состояние дел между взаимоотношениями находится на самом низком уровне, и уровень доверия также находится на низкой точке", — заявил Тиллерсон.

Он отметил, что две крупные ядерные державы не могут находиться в таких отношениях.

"Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.