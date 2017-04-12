Лавров рассказал, как оздоровить отношения с Вашингтоном

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что прагматичный подход к анализу проблем в отношениях Москвы и Вашингтона позволит их оздоровить.

"Думаю, что и в США, и в России есть достаточно здравых людей, которые смогут отделить зерна от плевел, и которые смогут все-таки руководствоваться коренными, неконъюнктурными интересами наших народов, наших стран и всего международного сообщества", — сказал министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Короче говоря, у нас, это мое ощущение от состоявшихся переговоров, при всем количестве имеющихся проблем, как объективных, так и искусственно созданных, есть немало перспектив для совместной работы, Россия к этому открыта, открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран", — указала министр, добавив, что Россия будет ожидать "взаимности от США".

"Уверен, что сегодняшняя встреча, многие часы, которые мы провели вместе с Рексом Тиллерсоном вдвоем, и с президентом Российской Федерации, были потрачены не зря: мы лучше понимаем друг друга после того, что мы сделали вместе сегодня и, надеюсь, что эти контакты будут иметь продолжение, как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников и по линии других ведомств администрации США и правительства РФ", — сказал Лавров.