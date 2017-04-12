Лавров: Россия и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РФ и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую наши президенты обсуждали в ходе нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро", — сказала Лавров.

Министр подчеркнул, что когда Москва и Вашингтон сотрудничают, "выигрывают не только наши народы, но и весь мир".