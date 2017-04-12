Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Прямая трансляция

В Москве прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После завершения переговоров Лаврова и Тиллерсона принял в Кремле Владимир Путин.