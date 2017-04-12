США
12.0412 апреля20:25МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

ЦИК предложил ввести уголовное наказание за манипулирование избирателями

20:1712.04.2017
0250
Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ЦИК России выступает за то, чтобы ввести уголовную ответственность за те нарушения в ходе голосования, степень общественной опасности которых выше, в частности для тех лиц, кто пытается манипулировать избирателями, за попытки массового нарушения и организацию таких нарушений, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуму внесут поправки о реальных сроках за нарушения на выборах
Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение избирательного законодательства РФ с санкциями в виде больших штрафов и реальных сроков будет внесен в Госдуму в течение следующей недели.

"Наша позиция такова, что именно за деяния, носящие большую общественную опасность — за попытки массового нарушения, за организацию такого нарушения, — то есть за деяния лиц, которые пытаются непосредственно манипулировать избирателями, требуется уголовная ответственность", — сказала Гришина.

Она уточнила, что ЦИК уже формулировал предложения по этому поводу и позиция ведомства известна законодателю.

"Мы эти идеи обсуждали, главное – изложить их грамотным юридическим языком. Дело в том, что сам Уголовный кодекс требует, чтобы поправки в него шли отдельно, у него усложненный порядок внесения, поэтому это не вошло в пакет (поправок – ред.). Наши предложения изначально так и были сформулированы, просто по времени они несколько разошлись", — добавила секретарь Центризбиркома.

В ответ на вопрос, будет ли ЦИК участвовать в подготовке такого законопроекта с поправками в УК, она отметила, что сотрудники комиссии, естественно, не являются специалистами в формулировании уголовного права, но могут поставить проблему, сформулировать позицию.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Совфеде считают грубые нарушения законов о выборах "уровнем госизмены"
Она пояснила, что за нарушения, например, при голосовании без открепительных удостоверений в рамках административного кодекса предполагается наказывать за единичное деяние — при попытке гражданина проголосовать более одного раза или проголосовать на данной территории, не имея на это права, то есть не являясь избирателем данного округа, а также за единичный случай незаконной выдачи избирательного бюллетеня.

"А вот если это совершается организованно, если организуется такого рода деяние со стороны группы лиц, то здесь, на наш взгляд, уже и есть повышенная общественная опасность, которая может наказываться в уголовном порядке", — добавила Гришина.

В среду Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправками, в том числе, предусматривается усиление административной ответственности за нарушения избирательных процедур. Законопроектом также предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена