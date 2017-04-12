ЦИК предложил ввести уголовное наказание за манипулирование избирателями

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ЦИК России выступает за то, чтобы ввести уголовную ответственность за те нарушения в ходе голосования, степень общественной опасности которых выше, в частности для тех лиц, кто пытается манипулировать избирателями, за попытки массового нарушения и организацию таких нарушений, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение избирательного законодательства РФ с санкциями в виде больших штрафов и реальных сроков будет внесен в Госдуму в течение следующей недели.

"Наша позиция такова, что именно за деяния, носящие большую общественную опасность — за попытки массового нарушения, за организацию такого нарушения, — то есть за деяния лиц, которые пытаются непосредственно манипулировать избирателями, требуется уголовная ответственность", — сказала Гришина.

Она уточнила, что ЦИК уже формулировал предложения по этому поводу и позиция ведомства известна законодателю.

"Мы эти идеи обсуждали, главное – изложить их грамотным юридическим языком. Дело в том, что сам Уголовный кодекс требует, чтобы поправки в него шли отдельно, у него усложненный порядок внесения, поэтому это не вошло в пакет (поправок – ред.). Наши предложения изначально так и были сформулированы, просто по времени они несколько разошлись", — добавила секретарь Центризбиркома.

В ответ на вопрос, будет ли ЦИК участвовать в подготовке такого законопроекта с поправками в УК, она отметила, что сотрудники комиссии, естественно, не являются специалистами в формулировании уголовного права, но могут поставить проблему, сформулировать позицию.

Она пояснила, что за нарушения, например, при голосовании без открепительных удостоверений в рамках административного кодекса предполагается наказывать за единичное деяние — при попытке гражданина проголосовать более одного раза или проголосовать на данной территории, не имея на это права, то есть не являясь избирателем данного округа, а также за единичный случай незаконной выдачи избирательного бюллетеня.

"А вот если это совершается организованно, если организуется такого рода деяние со стороны группы лиц, то здесь, на наш взгляд, уже и есть повышенная общественная опасность, которая может наказываться в уголовном порядке", — добавила Гришина.

В среду Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправками, в том числе, предусматривается усиление административной ответственности за нарушения избирательных процедур. Законопроектом также предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания.