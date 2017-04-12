В Совфеде считают грубые нарушения законов о выборах "уровнем госизмены"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Совете Федерации считают введение уголовной ответственности за грубые нарушения избирательного законодательства "справедливым и правомерным", поскольку такие нарушения по сути могут быть приравнены к госизмене.

Как ранее сообщил РИА Новости глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение избирательного законодательства РФ с санкциями в виде больших штрафов и реальных сроков будет внесен в Госдуму в течение следующей недели.

"Считаю предложения об усилении ответственности за такие нарушения справедливыми и правомерными. Грубые нарушения избирательного законодательства это, по сути, уровень госизмены, преступление против государства и власти", — заявил РИА Новости первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

По его мнению, раньше можно было встретить "легкомысленное отношение к выборам — там нарушили, здесь нарушили".

"Это недопустимо, нарушений здесь быть не может никаких абсолютно. Должна быть реализована уголовно-превентивная политика, крайне жесткое законодательство, чтобы не было соблазна нарушать", — убежден сенатор.