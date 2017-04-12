В Госдуму внесут поправки о реальных сроках за нарушения на выборах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение избирательного законодательства РФ с санкциями в виде больших штрафов и реальных сроков будет внесен в Госдуму в течение следующей недели, сообщил РИА Новости глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В среду Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправками, в том числе, предусматривается усиление административной ответственности за нарушения избирательных процедур.

Уже после рассмотрения документа глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов может быть внесен на рассмотрение парламента.

"Уголовное наказание будет предусмотрено за грубое нарушение избирательного законодательства. Сейчас мы проводим согласования, и я думаю, что в течение следующей недели мы внесем законопроект", — сказал Крашенинников.

Он уточнил, что эти преступления не будут относиться к категории тяжких, но предполагается, что за них будут предусмотрены, в том числе, большие штрафы и реальные сроки.

Глава комитета сообщил, что законопроект, скорее всего, будет внесен совместно с коллегами из Совета Федерации.