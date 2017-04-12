Авторы отозвали проект о расширении полномочий полиции по рекомендации ЕР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Авторы законопроекта о расширении полномочий полицейских, дающего им право в том числе стрелять при скоплении людей и вскрывать машины, отозвали его по рекомендации руководства фракции "Единая Россия".
Рекомендовано отозвать
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил РИА Новости, что авторы законопроекта, коллеги по фракции Пискарев и Исаев, внесли законопроект без его обсуждения во фракции, поэтому вряд ли могут быть поддержаны "Единой Россией", и авторам рекомендовано свою инициативу отозвать.
"Это их инициатива, которую они внесли, не обсуждая ее с фракцией. Фракция, как правило, такие законопроекты не поддерживает. Сейчас им рекомендовано этот законопроект отозвать", — сказал Исаев.
Он добавил, что если авторы хотят, чтобы законопроект был поддержан, предварительно инициатива должна быть вынесена на обсуждение на фракции, предложения должны быть тщательно изучены, и только после этого может быть выработана позиция ЕР.
Законопроект отозван
Пискарев сказал РИА Новости, что "законопроект № 147239-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О полиции" и отдельные законодательные акты" отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции "Единая Россия".
Положения законопроекта
Законопроект предполагает внесение комплексных поправок в закон "О полиции". Он дает право полицейским применять оружие с целью предотвращения теракта, освобождения заложников или отражения группового нападения на важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти, в том числе при скоплении людей. Однако оговаривается, что полицейские должны соблюдать при этом все меры безопасности. В настоящее время такое право, в частности, имеют военнослужащие органов федеральной службы безопасности.
Кроме того, законопроект разрешает сотрудникам полиции проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, а также в помещения и на территории, занимаемые организациями в случаях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан и для пресечения преступлений. При этом они обязаны проинформировать собственника помещения или проживающих в нем граждан в максимально возможный короткий срок, но не позднее 24 часов, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. Также сотрудники полиции обязаны в такой же срок письменно уведомить прокурора и судью.
Сами авторы отмечают, что законопроект направлен на повышение эффективности противодействия преступности, в том числе преступлений террористического характера, и в этих целях наделяет сотрудников полиции дополнительными полномочиями.