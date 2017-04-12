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Политика

Авторы отозвали проект о расширении полномочий полиции по рекомендации ЕР

17:0912.04.2017
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Авторы законопроекта о расширении полномочий полицейских, дающего им право в том числе стрелять при скоплении людей и вскрывать машины, отозвали его по рекомендации руководства фракции "Единая Россия".

Задержание. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев внесли накануне на рассмотрение палаты законопроект, расширяющий права полицейских.

Рекомендовано отозвать

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил РИА Новости, что авторы законопроекта, коллеги по фракции Пискарев и Исаев, внесли законопроект без его обсуждения во фракции, поэтому вряд ли могут быть поддержаны "Единой Россией", и авторам рекомендовано свою инициативу отозвать.

"Это их инициатива, которую они внесли, не обсуждая ее с фракцией. Фракция, как правило, такие законопроекты не поддерживает. Сейчас им рекомендовано этот законопроект отозвать", — сказал Исаев.

Он добавил, что если авторы хотят, чтобы законопроект был поддержан, предварительно инициатива должна быть вынесена на обсуждение на фракции, предложения должны быть тщательно изучены, и только после этого может быть выработана позиция ЕР.

Законопроект отозван

Пискарев сказал РИА Новости, что "законопроект № 147239-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О полиции" и отдельные законодательные акты" отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции "Единая Россия".

Положения законопроекта

Законопроект предполагает внесение комплексных поправок в закон "О полиции". Он дает право полицейским применять оружие с целью предотвращения теракта, освобождения заложников или отражения группового нападения на важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти, в том числе при скоплении людей. Однако оговаривается, что полицейские должны соблюдать при этом все меры безопасности. В настоящее время такое право, в частности, имеют военнослужащие органов федеральной службы безопасности.

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© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Законопроект также наделяет сотрудников полиции правом осуществлять вскрытие транспортного средства в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Например, если в машине находится человек, которому необходимо оказать первую помощь или если в ней оставлен без присмотра младенец. Вскрыть машину полицейский сможет и в случае, если в ней заблокировался преступник. Сейчас таким правом обладают сотрудники Росгвардии.

Кроме того, законопроект разрешает сотрудникам полиции проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, а также в помещения и на территории, занимаемые организациями в случаях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан и для пресечения преступлений. При этом они обязаны проинформировать собственника помещения или проживающих в нем граждан в максимально возможный короткий срок, но не позднее 24 часов, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. Также сотрудники полиции обязаны в такой же срок письменно уведомить прокурора и судью.

Сами авторы отмечают, что законопроект направлен на повышение эффективности противодействия преступности, в том числе преступлений террористического характера, и в этих целях наделяет сотрудников полиции дополнительными полномочиями.

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