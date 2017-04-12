В МИД заявили о хакерских атаках на сайт ведомства с территории США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сайт российского внешнеполитического ведомства регулярно подвергается атакам с IP-адресов, зарегистрированных в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от западных коллег, нам есть что представить. Я хочу сказать, что это достаточно сенсационная информация… По информации специалистов, сайт министерства иностранных дел РФ регулярно подвергается атакам с IP-адресов, которые зарегистрированы — барабанная дробь — на территории США. За один только февраль 2017 года их было зафиксировано три. В марте 2017 года мы заметили существенно возросшую активность так называемых ботов, а именно автоматизированных программ, которые могут оказывать вредоносное действие на сайт министерства иностранных дел России из США. Их доля от общего количества посетителей страницы составила 88%", — сказала она на брифинге в среду.

"Речь идет о том, что 1,5 миллиона посетителей из 1,7 миллиона как раз заходили с территории США. Но речь идет не об обычных пользователях, которых интересуют материалы, а о всем комплексе действий, которые принято называть хакерскими атаками", — добавила дипломат.