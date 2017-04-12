Кириенко стал зампредом президентской комиссии по вопросам госслужбы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко заместителем председателя комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Включить в состав Комиссии следующих лиц: Кириенко С.В. — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)", — говорится в тексте документа.

Также президент включил по согласованию в состав комиссии Светлану Чупшеву, занимающую должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Основные задачи комиссии — подготовка предложений президенту РФ по совершенствованию правового и организационного обеспечения государственной службы, по выработке государственной политики в области формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров, по вопросам стратегии развития кадрового потенциала, сообщается на сайте Кремля.