Деятельность ОДКБ оправдывает себя, заявил Путин

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оправдывает себя, заявил президент России Владимир Путин.

"Такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно, оправдывает. В этом году у нас не только 25-летие подписания договора, но и 15-летие создания ОДКБ как организации. И это очень важные вехи, которые дают нам возможность посмотреть назад, оценить все, что сделано в сфере безопасности. Оценить критически: вносить какие-то коррективы, если нужно, как-то дополнительно согласовывать наши действия, укреплять нормативную базу", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Президент подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности, которое стоит в приоритете. "В общем, для нас, как и для наших партнеров — я в этом глубоко убежден, — сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участниц организации коллективной безопасности", — добавил Путин.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.