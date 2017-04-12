Тиллерсон надеется, что встреча с Лавровым поможет диалогу России и США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Москве будет способствовать открытому диалогу РФ и Соединенных Штатов.
Он отметил, что американская сторона надеется, что встреча с Лавровым "предоставит возможность объяснить и выразить те точки, по которым мы с вами различаемся во мнениях, для того чтобы сузить эти точки различия и пояснить позиции и взгляды друг друга".
"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, для того чтобы мы сделали все, чтобы продвигать отношения между нашими странами в положительном направлении", — подчеркнул американский госсекретарь.
Он добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".