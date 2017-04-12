Лавров назвал визит Тиллерсона своевременным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву своевременным, это хорошая возможность прояснить перспективы взаимодействия.

"Считаю ваш приезд весьма своевременным, он предоставляет необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты (Владимир) Путин и (Дональд) Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта. Это особенно важно в период, когда, как мы понимаем, еще не все ключевые посты в госдепартаменте заполнены, и в этой связи оперативно получать разъяснения по текущим да и перспективным делам совсем непросто", — сказал Лавров в начале переговоров.