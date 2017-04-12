Лавров: Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы всегда за коллективные действия и не считаем продуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов и мезальянсов", — сказал он.

По словам Лаврова, "эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам".

"Нам, в свою очередь, важно понять вашу позицию, позицию США, реальные намерения вашей администрации. Надеемся, что сегодня мы продвинемся по этому пути", — отметил глава МИД РФ.

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