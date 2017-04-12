Жириновский поблагодарил президента Туркмении за радушный прием

АШХАБАД, 12 апр — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский направил в адрес президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова послание с благодарностью за теплый прием делегации партии в стране, сообщают в среду местные СМИ.

"То гостеприимство и радушие, с которым нас приняли в Туркменистане, невозможно встретить ни в одной другой стране мира. Вы – истинный президент, настоящий руководитель, думающий о своем народе и развитии страны! Сердца делегации ЛДПР наполнены уважением к Вам и туркменскому народу. Эта поездка навсегда останется в нашей памяти", — говорится в послании, которое цитируют местные СМИ.

Сообщается, что Жириновский пожелал Бердымухамедову "здоровья, процветания и новых достижений на благо Туркменистана".

Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским 7 апреля этого года посетила туристическую зону "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря.

Члены ЛДПР приняли участие в международном спортивном конгрессе, посвященном V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре 2017 года, и других мероприятиях в честь Всемирного дня здоровья. В ходе этой поездки Жириновскому указом президента Туркменистана было присвоено звание "Почетный старейшина народа".