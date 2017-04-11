Косачев назвал основную цель визита Тиллерсона в Россию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Демонстрация сохранения диалога между РФ и США, несмотря ни на что, является одной из ключевых целей визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, заявил во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Рекс Тиллерсон прибыл в Москву во вторник. Ожидается, что в среду он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый визит Тиллерсона в Россию в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства. В министерстве иностранных дел РФ ранее выразили надежду на продуктивные переговоры с Тиллерсоном. Ожидается, что стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые, как отметили в российском МИД, в настоящее время "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны".

"Одна из ключевых целей поездки – показать, что диалог идет, несмотря ни на что, и никакие возможности не закрыты. А тот факт, что наряду с воинственными сигналами Вашингтоном озвучиваются и тезисы о готовности к сотрудничеству с Россией, в частности, по противодействию терроризму, подтверждает: визит будет не только показательным", — написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор также полагает, что от этого визита не стоит ждать конкретных договоренностей. По мнению Косачева, сейчас все зависит от американской стороны. Он добавил, что необходимо внимательно анализировать каждое слово, произнесенное российскими и американскими дипломатами в ходе предстоящих переговоров. "Никаких случайных слов точно не прозвучит. Даже если они могут показаться общими. В таких ситуациях дежурных фраз не бывает", — считает политик.