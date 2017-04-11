Путин не планирует встречаться с главами МИД Сирии и Ирана в пятницу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с главами МИД Сирии и Ирана, которые в пятницу посетят Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент встречи с министрами иностранных дел Сирии и Ирана.

Ранее в посольстве Сирии в Москве сообщили, что глава МИД САР Валид Муалем в скором времени посетит РФ на фоне последних событий вокруг Идлиба и бомбардировки США сирийской военной базы. В свою очередь дипломатический источник рассказал РИА Новости, что визит может состояться в пятницу. Источник в МИД РФ также сообщил агентство, что глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф посетит Москву 14 апреля.