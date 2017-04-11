В графике Путина нет встречи с Тиллерсоном, сообщил Песков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В графике пока нет", — сказал Песков отвечая на вопрос о возможной встрече российкого президента с Тиллерсоном.

Рекс Тиллерсон во вторник начинает свой первый визит в Россию в ранге госсекретаря США, по предварительной информации, официальных контактов на вторник не запланировано. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, 12 апреля.