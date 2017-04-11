В МИД России рассказали, чего ждут от визита Тиллерсона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва надеется на продуктивные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это важно не только для двусторонних отношений, но и для общей атмосферы на мировой арене, заявили МИД России в преддверии визита госсекретаря, который намечен на 11-12 апреля.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российско-американские отношения сейчас, очевидно, переживают самый сложный период с окончания "холодной войны". Предыдущая администрация Белого дома сделала все возможное для их обострения, постаралась ограничить рост влияния России в международных делах и подорвать санкциями ее экономическое развитие.

"Ничего из этого не вышло, но в Вашингтоне наглядно продемонстрировали стремление к мировой гегемонии, которое оправдывалось рассуждениями про "исключительность Америки", вызывающими зловещие исторические ассоциации", — добавили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что на переговорах "в первую очередь хотелось бы понять, насколько вообще в США осознают необходимость стабилизации и нормализации двусторонних отношений".

В частности, Москва надеется, что Вашингтон согласится на объективное расследование инцидента с химическим оружием в сирийском Хан-Шейхуне. На Западе бездоказательно обвинили власти Сирии, хотя в том районе орудуют боевики "Джебхат ан-Нусры", которые занимались изготовлением начиненных отравляющими веществами фугасов, отметили в МИД. После инцидента США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии Шайрат. В российском дипломатическом ведомстве считают, что эти действия США являются актом агрессии, нарушают международное право и ведут к усилению террористов.

Также Россия озабочена возможностью силового сценария в отношении КНДР. "Важно понять, как это соотносится с коллективными обязательствами по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова, закрепленными в резолюциях СБ ООН", — заявили в министерстве.

"Рассчитываем услышать, что США планируют делать в Ливии, которая в результате военного вмешательства стран НАТО оказалась фактически расколотой, как и Ирак. Какова дальнейшая стратегия по Йемену, где американское оружие используется для массированных бомбардировок городов, что ведет к гибели мирных жителей и усугубляет гуманитарную катастрофу?" — говорится в комментарии российского МИД.