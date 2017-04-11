В МИД России рассказали, чего ждут от визита Тиллерсона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва надеется на продуктивные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это важно не только для двусторонних отношений, но и для общей атмосферы на мировой арене, заявили МИД России в преддверии визита госсекретаря, который намечен на 11-12 апреля.
"Ничего из этого не вышло, но в Вашингтоне наглядно продемонстрировали стремление к мировой гегемонии, которое оправдывалось рассуждениями про "исключительность Америки", вызывающими зловещие исторические ассоциации", — добавили в МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что на переговорах "в первую очередь хотелось бы понять, насколько вообще в США осознают необходимость стабилизации и нормализации двусторонних отношений".
Также Россия озабочена возможностью силового сценария в отношении КНДР. "Важно понять, как это соотносится с коллективными обязательствами по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова, закрепленными в резолюциях СБ ООН", — заявили в министерстве.
"Рассчитываем услышать, что США планируют делать в Ливии, которая в результате военного вмешательства стран НАТО оказалась фактически расколотой, как и Ирак. Какова дальнейшая стратегия по Йемену, где американское оружие используется для массированных бомбардировок городов, что ведет к гибели мирных жителей и усугубляет гуманитарную катастрофу?" — говорится в комментарии российского МИД.