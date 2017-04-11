Министр образования Саратовской области ушла в отставку

САРАТОВ, 11 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр образования Саратовской области Марина Епифанова, которая после обысков в ее ведомстве ушла в двухмесячный отпуск и затем стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ушла в отставку.
УФСБ возбудило уголовное дело в связи с коррупционным преступлением в министерстве образования региона. Источники в силовых структурах региона подтвердили РИА Новости, что Епифанова стала фигурантом этого уголовного дела.
В пресс-службе отметили, что распоряжением Радаева исполнение обязанностей министра образования области возложено на заместителя главы ведомства Ирину Седову.
Ранее пресс-секретарь министра образования РФ Андрей Емельянов сообщил РИА Новости, что Минобрнауки РФ запросило информацию из Саратовской области в связи с появившимися в СМИ сообщениями о коррупционном деле в местном министерстве образования. Он отметил, что федеральное ведомство намерено в обязательном порядке исполнять все предписания правоохранительных органов.