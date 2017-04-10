В Москву с официальным визитом прибыл президент Италии

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом, самолет президента приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

По данным итальянской стороны, Маттарелла пробудет в Москве с 10 по 13 апреля. Встреча итальянского лидера с президентом России Владимиром Путиным назначена на 11 апреля, лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений и актуальные темы международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

Маттарелла также планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Медведев и Маттарелла 11 апреля обсудят развитие совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях, сообщили ранее на сайте российского правительства.

Итальянский лидер прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.