Путин наградил главу МИД Киргизии орденом Дружбы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы министра иностранных дел Киргизии Эрлана Абдылдаева за большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя странами, соответствующий указ размещен на официальном портале правой информации в понедельник.

"За большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Киргизской республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве наградить орденом Дружбы Абдылдаева Эрлана Бекешовича — министра иностранных дел Киргизской республики", — говорится в документе.