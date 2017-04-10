Ушацкас: новые санкции против России на встрече в МЭР не обсуждались

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вопрос о введении новых санкций против Москвы из-за ситуации в Сирии на встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина и послов стран-членов ЕС не обсуждался, заявил журналистам глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

"Этот вопрос мы не обсуждали сегодня, поэтому я не буду забегать вперед", — сказал Ушацкас журналистам.

При этом он отметил, что в ЕС считают "применение химического оружия военным преступлением, а лица, признанные виновными должны быть привлечены к ответственности".

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.