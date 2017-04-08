Россия наносит терроризму поражения на всех фронтах, заявил Аксенов

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (490)

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Россия наносит международному терроризму сокрушительные поражения.

Многочисленные антитеррористические митинги прошли в городах и районах Крыма. Митинги посвящены памяти погибших и в поддержку пострадавших в результате террористического акта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"Наша страна наносит международному терроризму сокрушительные поражения на всех фронтах. В ответ последовал подлый и трусливый удар по мирным людям", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, крымчане в субботу почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, выразив единство и солидарность в противостоянии терроризму.

Аксенов подчеркнул, что Крым готов оказать всю необходимую помощь в реабилитации пострадавших.

Кроме того, глава республики считает, что россияне должны еще больше сплотиться вокруг общих целей, ценностей и национального лидера.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.

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