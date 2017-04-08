Россия наносит терроризму поражения на всех фронтах, заявил Аксенов
13:4908.04.2017
(обновлено: 13:50 08.04.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Россия наносит международному терроризму сокрушительные поражения.
Многочисленные антитеррористические митинги прошли в городах и районах Крыма. Митинги посвящены памяти погибших и в поддержку пострадавших в результате террористического акта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
"Наша страна наносит международному терроризму сокрушительные поражения на всех фронтах. В ответ последовал подлый и трусливый удар по мирным людям", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, крымчане в субботу почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, выразив единство и солидарность в противостоянии терроризму.
Аксенов подчеркнул, что Крым готов оказать всю необходимую помощь в реабилитации пострадавших.
Кроме того, глава республики считает, что россияне должны еще больше сплотиться вокруг общих целей, ценностей и национального лидера.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.