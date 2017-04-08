Путин рассчитывает на продолжение эффективной деятельности СВОП

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на продолжение эффективной деятельности Совета по внешней и оборонной политике, говорится в обращении президента к Совету.

Президент России поздравил СВОП с 25-летием, отметив, что интеллектуальные дискуссии и публикации Совета востребованы российскими государственными ведомствами и академическими институтами, а также вызывают значительный интерес за рубежом.

"Рассчитываю, что Совет будет и впредь столь же эффективно вести аналитическую и информационно-просветительскую деятельность, продолжит активно участвовать в поиске ответов на актуальные вызовы современности", — говорится в послании, которое в ходе сессии ассамблеи зачитал ведущий Фёдор Лукьянов.

XXV ассамблея Совета по внешней и оборонной политике проходит 8-9 апреля в Москве.