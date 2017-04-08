Косачев "не ожидает многого" от визита Тиллерсона в Москву

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не ожидает многого от предстоящего визита в РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Косачев также высказал мнение, что на переговоры Тиллерсона в Москве повлияют американские ракетные удары по сирийской авиабазе.
"Естественно, это вносит изменения в повестку", — считает российский парламентарий.
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.