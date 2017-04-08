Косачев "не ожидает многого" от визита Тиллерсона в Москву

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не ожидает многого от предстоящего визита в РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Я бы не ожидал многого от этого визита. Думаю, это просто будет обмен заранее заготовленными позициями", — сказал Косачев журналистам.

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Косачев также высказал мнение, что на переговоры Тиллерсона в Москве повлияют американские ракетные удары по сирийской авиабазе.

"Естественно, это вносит изменения в повестку", — считает российский парламентарий.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.