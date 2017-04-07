Россия и США обязаны продолжать диалог, считает Озеров

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия и США обязаны продолжать диалог, от него зависят не только двусторонние отношения, но и международная безопасность в целом, убежден председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Россия и США объективно вынуждены, обязаны вести диалог, поскольку от него зависят не только наши двусторонние отношения, но и международная безопасность в целом", — сказал сенатор РИА Новости.

Отвечая на вопрос, повлияет ли атака США на базу ВВС Сирии на визит в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, Озеров выразил уверенность, что по крайней мере с российской стороны не будет попыток "возродить стену между нашими странами".

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мы должны встречаться и разговаривать, диалог, с моей точки зрения, должен продолжаться. Тем более что я не думаю, что (президент США Дональд) Трамп продолжит в дальнейшем такие неадекватные шаги, как ракетный обстрел базы Сирии", — заявил глава комитета.

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