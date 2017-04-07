Песков переадресовал в МИД вопрос о визите Тиллерсона в Москву

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство иностранных дел вопрос о том, повлияет ли атака США на авиабазу ВВС Сирии на визит в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

"Рекс Тиллерсон едет по приглашению министра иностранных дел Лаврова. Этот вопрос нужно адресовать нашим коллегам в министерстве иностранных дел", — ответил Песков, на вопрос, могут ли удары США по Сирии повлиять на визит Тиллерсона в Москву.

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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