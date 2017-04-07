Глава Тверской области остается в ТОП-5 медиарейтинга губернаторов ЦФО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подтвердил высокий интерес СМИ к своей деятельности, заняв пятую строчку в рейтинге медийности руководителей регионов ЦФО, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинг составлен информационно-аналитической компанией "Медиалогия", которая подсчитала медиаиндексы глав российских регионов за март 2017 года. По расчетам компании, медиаиндекс губернатора составил в марте 16621,1 против 15125 в феврале.

"Стабильно высокие результаты губернатора в этом рейтинге вполне предсказуемы. В марте исполнился год, как Игорь Руденя возглавляет Тверскую область. Этой теме были посвящены многочисленные аналитические материалы как в тверских, так и в федеральных средствах массовой информации", — отметила завкафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского госуниверситета Елена Брызгалова.

Эксперт, слова которой цитирует пресс-служба, добавила, что в марте также произошло несколько резонансных событий, в том числе долгосрочный заказ Тверскому вагоностроительному заводу на выпуск 300 трамваев для Москвы, размещенный в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором области и мэром столицы Сергеем Собяниным.

Брызгалова добавила, что внимание СМИ привлекли также новости о расширении программы газификации Тверской области, привлечении в регион дополнительных федеральных средств на развитие туризма и спорта.

"Губернатор по-прежнему находится в федеральной повестке, в том числе, по вопросу эффективного управления коммунальными ресурсами. Заявление Игоря Рудени о целесообразности возврата инженерных сетей Твери в ведение муниципальных властей стало предметом высокого интереса общественно-политических и экономических изданий как регионального, так и общероссийского уровня, что тоже положительным образом сказалось на медиаиндексе", — считает Брызгалова.

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