Лавров выступит с оценкой ситуации вокруг удара США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время выступит с оценкой ситуации вокруг ракетного удара США по авиабазе в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время с оценкой текущей ситуации выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров", — заявила Захарова в эфире телеканала Lifenews

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель шести человек, еще несколько получили ранения.

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