Лукьянов: визит Тиллерсона в Россию отменять нельзя

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию после удара США по авиабазе в Сирии приобретает особенное значение, и его тем более нельзя отменять, заявил глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Вообще в таких ситуациях визит — не то, что нельзя отменять, наоборот: он приобретает реальный смысл. Это не просто какая-то протокольная поездка, а обсуждение реального кризиса, и именно для этого нужна дипломатия. Поэтому я надеюсь, что никто отменять не будет, и вот эти призывы в Конгрессе, что нечего русских поощрять визитом — это, конечно, полная глупость. Иначе зачем тогда нужна дипломатия. Другое дело, что атмосфера визита теперь, конечно, будет не той, на которую рассчитывали еще недавно", — сказал Лукьянов журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать отмены визита Тиллерсона в РФ после удара США по базе сирийских ВВС.

При этом Лукьянов отметил, что пока рано говорить о негативных последствиях удара для совместной российско-американской борьбы с террором, так как в этой сфере "нам не так много есть чего разрушать". "Много разговоров было после прихода Трампа о том, что откроется новая глава в отношениях… Но, как мы видим, это, в общем, не реализовалось. Мы сейчас, наверное, переживем первый кризис отношений с новой администрацией. Это было неизбежно. Поводом стала Сирия, не знаю, хорошо это или плохо", — добавил эксперт.

По его словам если рассматривать российско-американские отношения ретроспективно, то "они развиваются очень стабильно" — по синусоиде. "Вообще Трамп…. как он и говорил неоднократно, его Сирия как таковая не очень интересует. То, что он сделал, имеет целью первое — вернуть США как игрока в этот конфликт. Потому что за последние месяцы, начиная с финальной стадии (экс-президента США Барака) Обамы и далее на первой стадии Трампа США практически исчезли, устранились. Сейчас он тем самым возвращает Америку как игрока, поэтому сейчас не очень понятно, во что он собирается там играть", — сказал Лукьянов.

Вторая причина действий США при новой администрации — стремление к уважению, что не должно удивлять тех, кто знаком с высказываниями Трампа, полагает эксперт.

"Америку должны уважать, при Обаме ее не уважали, а при мне должны уважать, а для уважения надо применять силу… и при первом же поводе который представился, он решил показать, что это не просто разговоры. Я думаю, что это не означает желания реально воевать в Сирии, а это желание показать, что вы нас тут не забывайте, мы свои функции мировой державы никуда не убрали. Что это означает для российско-американских отношений? Очевидно, что все придется начинать с нуля, но это не означает, что все кончено… Трамп, судя по всему, гораздо более стандартный республиканский президент, чем мы думали, я думаю, что он вполне может пойти на какие-то договоренности, но проблема в том, что пока совершенно непонятно, и этот удар ничего не прояснил, какова система приоритетов администрации. От этого все зависит. Мне кажется что пока стороны ограничатся заявлениями разной степени эмоциональности, но мне кажется, что пока этим и ограничатся, будут проявлять осторожность", — сказал Лукьянов.

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