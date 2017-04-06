Тиллерсон в Москве поднимет вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен в ходе предстоящего 11-12 апреля визита в Москву обсудить тему "вмешательства России" в выборы в США, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Госсекретарь считает это одной из областей, где Россия либо нарушает международные нормы или создает напряженность, которая без необходимости подрывает доверие", — сказал представитель ведомства.

"Я ожидаю, что это будет подниматься (на переговорах)", — добавил он.

США все последние месяцы обвиняют РФ в попытке оказания влияния на выборы в ноябре 2016 года. В Москве называют данные обвинения безосновательными. Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.