Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре высказались за активизацию международных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что телефонный разговор Путина и Моди состоялся по инициативе индийской стороны.

"Лидеры обеих стран высказались в пользу активизации усилий всего международного сообщества по борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в сообщении.

Также Моди выразил глубокие соболезнования российскому народу в связи со взрывом в петербургском метро и подчеркнул, что Индия решительно осуждает это преступление. Кроме этого, в ходе телефонного разговора обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-индийского сотрудничества в свете предстоящего визита премьера Индии в Россию в июне.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.