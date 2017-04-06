Премьер Индии в четверг намерен провести телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает в четверг провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил индийский посол в Москве Панкадж Саран.

"Сегодня чуть позже мы ожидаем телефонный разговор между премьер-министром Индии и президентом России", — сказал он на пресс-конференции.

Саран также выразил глубокие соболезнования от правительства и народа Индии по случаю трагических событий в Санкт-Петербурге. Посол подчеркнул, что президент и премьер Индии также выразили свои соболезнования президенту России.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.