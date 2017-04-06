Глава Тверской области удержал высокие позиции в рейтинге губернаторов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя удержал высокие позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, заняв одиннадцатую строчку в ТОП-20 мартовского рейтинга АПЭК, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Игорь Руденя прочно удерживает позиции в ТОП-20 глав субъектов РФ с очень сильным влиянием. Таковы данные рейтинга, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам марта. В первой тройке — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Руденя второй месяц подряд занимает одиннадцатую строчку", — говорится в сообщении правительства.

По данным пресс-службы, в марте 2016 года сразу после назначения на должность главы региона, Руденя стартовал в рейтинге с 54-й ступени. В группе глав субъектов с очень сильным влиянием тверской губернатор закрепился с октября 2016 года.

"По мнению экспертов, это обусловлено значительным результатом Рудени, полученным на выборах в сентябре, — свыше 72% голосов. Кроме того, высокую оценку заслужили его лоббистские возможности в федеральном центре", — отмечается в сообщении.

Президент Тверской ТПП Владислав Шориков отмечает, что в марте произошло много важных событий, которые, безусловно, повышают инвестиционную привлекательность Верхневолжья. В частности, стало известно о расширении программы газификации региона. Мощности Тверского вагоностроительного завода загружены на долгосрочный период крупным столичным заказом по выпуску трамваев. Кроме того, Тверская область получила дополнительные федеральные средства на развитие туристической отрасли и развитие спортивной инфраструктуры, отметил он.

"Губернатор активно продвигает интересы тверской экономики, привлекая в регион федеральные ресурсы поддержки и новых инвесторов. Все это формирует не только рейтинг губернатора, но и позитивный образ тверского региона, открытого для сотрудничества в деловой и культурной сфере", — приводятся в сообщении слова Шорикова.

Экспертный опрос АПЭК, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

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